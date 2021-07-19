القوى العاملة : تعيين 592 شاباً .. منهم 34 من ذوي القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 592 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 34 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1131 باحثا عن عمل، منهم 41 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 30 ألف جنيه لـ 14 عاملا من المسجلين بالإدارة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 58 شكوى فردية، تم تسوية 10 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 6 منها للمحكمة العمالية، و 24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 187 منشأة ، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 8 حملات تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة ، وتم عقد لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبي ، وتم منح ترخيص لمنشأة واحدة .