الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بمناسبة عيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه، أعرب الرئيس تبون عن خالص امتنانه للرئيس، ومتمنيا لمصر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.