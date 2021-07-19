رفع مصر من القائمة الحمراء للسفر إلي أيرلندا

قررت الحكومة الأيرلندية رفع جمهورية مصر العربية من القائمة الحمراء للمسافرين إلى أيرلندا، وهي القائمة التي تشمل الدول التي يخضع القادمين منها لحجر صحي إجباري في أحد الفنادق التابعة للحكومة الأيرلندية لمدة ١٢ يوما. وبناء عليه، لا يتم فرض الحجر الفندقي الإجباري على القادمين من مصر إلى أيرلندا منذ مساء يوم ١٦ يوليو الجاري.
هذا، وقد جاء هذا القرار بعد الجهود المكثفة التي بذلتها السفارة المصرية في دبلن، وتواصل السفير خالد ثروت، السفير المصري لدى أيرلندا، مع الجهات الأيرلندية المعنية لشرح وتوضيح الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كوفيد-١٩.
من المتوقع أن يسهم القرار في عودة حركة السفر والسياحة بشكل أكبر بين البلدين، وتنشيط التعاون الثنائي في العديد من المجالات المتنوعة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمار.
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