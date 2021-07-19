الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه أعرب الرئيس تبون عن خالص امتنانه للرئيس السيسي ومتمنياً لمصر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.



صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.