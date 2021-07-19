/641325/نتيجه-الدبلومات-الفنيه-2021-برقم-الجلوس-ورابط-النتيجة

ينتظر الطلاب نتائج الدبلومات الفنيه 2021 و التي تكون في موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عقب عيد الأضحى 2021 و منها نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021 و ذلك بعد عام صعب من الامتحانات في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس الدور الاول نتيجه الدبلومات الفنيه 2021 برقم الجلوس وتظهر النتائج على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 و بعض الأسر والطلاب يبحثون عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة .

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