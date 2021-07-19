رامي جمال يتعاون مع أحمد راؤول في أغنية جديدة.. «تفاصيل»

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يتعاون النجم رامى جمال في أغنية جديدة مع الشاعر أحمد حسن راؤول، ولكن لم يتم حتى الآن الكشف عن اسم الأغنية ومن المقرر طرحها بعد موسم عيد الأضحى المقبل.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أحدث أغاني المطرب رامي جمال، والتي تجمعه بالشاعر أحمد راؤول.

أغنية رامي جمال الجديدة

وقال راؤول خلال تصريحات صحفية أن الأغنية فكرتها مختلفة يقدمها رامى لأول مرة في مشواره، مشيرًا أنه يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها ويراهن عليها بقوة ومن المقرر طرحها بعد العيد، معربًا عن سعادته بالعمل مع رامى الذى وصفه بصوت قوى ومميز ولديه فكر مختلف.

وهى من توزيع أمين نبيل وألحان محمد حمزة، ومن المتوقع أن تلاقي إعجاب الجمهور وتحقق نجاحًا واسعًا.

أغنية «قلة الإحساس»

وطرح رامى جمال مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان «قلة الإحساس» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم.

كما طرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و «مابتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.