/641329/النيابة-تستعجل-تقرير-المعمل-الجنائي-لبيان-أسباب-حريق-نادي-حرس-الحدود--فيديو

أمرت نيابة قصر النيل، اليوم الإثنين، باستعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق نادي حرس الحدود، لبيان ظروفه وملابسات اشتعال الحريق الذي نشبه به مساء أمس الأحد.

وطلبت النيابة سؤال عدد من شهود العيان حول تفاصيل الحريق.

السيطرة على الحريق

نجحت جهود الحماية المدنية بالقاهرة، مساء أمس الأحد، في السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب داخل نادي حرس الحدود بمنطقة الزمالك، وذلك عقب محاولات وجهود رجال الإطفاء البواسل على مدار نحو ساعة ونصف الساعة.

انتقال رجال الحماية المدنية بالقاهرة

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، لموقع بلاغ حريق نادي حرس الحدود بمنطقة الزمالك، على رأس فريق من رجال الإطفاء مدعومين بأكثر من 10 سيارات الإطفاء.

وأجرى رجال الإطفاء عمليات تبريد مكثفة ناحية مصدر الحريق، خشية اندلاعه مجددا نتيجة لارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة العالية.

وساهم رجال الإنقاذ النهري في محاصرة مصدر الحريق ومنع امتداده خارج أروقة النادي، وتمكنت من إخماده بعد الدفع بأكثر من 10 سيارات إطفاء وعدد من لانشات الإنقاذ.

تكدس مروري

يأتي هذا بينما شهد كوبري 15 مايو، حالة من التكدس المروري، بسبب حريق نادي حرس الحدود بمنطقة الزمالك.

ودفعت إدارة مرور القاهرة بخدمات مرورية تعزيزية لتسيير الحالة المرورية، خشية إحداث مزيد من الزحام المروري.