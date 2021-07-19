ماذا فعل محمود كهربا لـ «فك نحس» المشاركة مع الأهلي «صور»

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قام محمود كهربا، مدافع النادي الأهلي، بإحضار عجل وذبحه، وذلك بعد أيام من تتوج ببطولة دوري ابطال إفريقي، وغاب اللاعب عن مباريات المارد الأحمر في الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه، إلا أنه عاد منذ أيام وشارك في المران الجماعي وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى محمود كهربا للتخلص من سوء الحظ الذي طارده في الفترة الماضية وأبعده عن مباريات الفريق بعدما تكررت الاستبعاد من المباريات الهامة أكثر من مرة.

ونشر محمود كهربا عبر حسابة السخصي”إنستجرام”، وعلق:”الصدقة تديم النعم وتدفع النقم، وترفع البلاء هذا من فضل ربي”.

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً.

والجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال إفريقيا بنتيجة 3/0.

موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

الأهلي

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.