/641331/ضبط-العناصر-الإجرامية-والتشكيلات-العصابية-مرتكبي-جرائم-السرقة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملاتها الأمنية في محافظة البحيرة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (شخصين – ربتى منزل ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة المشغولات الذهبية عن طريق مغافلة مالكيها وتبديلها بأخرى مُقلدة .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل 4 أشخاص من بيهم سيدتين في البحيرة

أسلحة نارية وعناصر إجرامية

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن البحيرة تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 5 طلقات من ذات العيار – طبنجة مطموسة الأرقام).

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم المتهمين الأربعة من بينهم سيدتين، إعترفوا بإرتكابهم (26) واقعة تحصلوا فيها على كمية من المشغولات الذهبية بإستخدام سيارة « مستأجرة»، تم ضبطها وحيازتهم للأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الأجرامى.

مشغولات ذهبية

كما أضافوا أثناء التحقيقات، ببيعهم المسروقات إلى (3 أشخاص وجميعهم ملاك محلات بيع مصوغات ذهبية بمدينة دمنهور بالبحيرة) ، ولقد أمكن ضبط جميع المسروقات لدى عملائهم المذكورين ، وبإرشادهم أمكن ضبط (18 قطعة مختلفة من الذهب المُقلد - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة) جميعهم من متحصلات تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر جهات التحقيقات في البحيرة.