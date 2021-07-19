باب جديد لجيل واعد.. تهنئة برلمانية واسعة لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة: تنسيقية الأحزاب: إضافة لمسيرة العمل التنموي.. المصريين الأحرار: يؤكد انتهاء عصر الإقصاء

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أعلنت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، عن تدشين اتحاد شباب الجمهورية انطلاقاً من تثمين جهود الأعداد الكبيرة التى ساهمت فى مؤسسة حياة كريمة.

اتحاد شباب الجمهورية الجدية

وأكدت عامر خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الأول لمبادرة" حياة كريمة"، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من المواطنين، على أهمية تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة فى عملية التنمية والتطوير عبر العديد من الرؤى والأفكار التى تتكاتف فى إطار شراكات مثمرة، والتى تعكس تضافر عدد من العناصر على غرار البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومجموعة من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعى حياة كريمة، المؤتمر الوطنى للشباب، منتدى شباب.

ويأتي هذا الاتحاد دعمًا وترسيخُا للعمل التطوعي والوطني، وذلك عن طريق إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والعراقيل التي قد تعرقل المسيرة التموية للوطن، وهو ما أكد عليه الأحزاب السياسية المصرية، كتنسيقية الشباب والمصريين الاحرار.

المصريين الأحرار: شبابنا فاعل بالمجتمع وانتهي عهد الإقصاء

يهنئ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى يمثل باب جديدا للشباب الواعد لتحقيق رؤية تنموية وخدمة المجتمع برعاية رئاسية.

وقال الحزب في بيان صحفي، ان تدشين الاتحاد مشمولا برعاية من الرئيس لاهتمامه المباشر بالشباب واستيعاب الطاقات الشابة للعمل معا للنهوض بالمجتمع، ويأتي استكمالا للخطوات الجادة للرئيس في رعاية أجيال لديها رؤية وطموح.

وأضاف المصريين الأحرار، أن تأهيل الأجيال الجديدة والعمل في صورة فريق متكامل والتدريب والتأهيل وثقل الخبرات في كافة المجالات يساهم بصورة سريعة ورائدة لبناء وخدمة الوطن بسواعد وأفكار وجهود أبنائه وتلك هي رؤية واهتمام الرئيس المصرى.

وأشار إلى أن مصر تخطو بثبات لبناء الجمهورية الجديدة الطموحة بقيادتها الرشيدة معتمدة على شبابها وكافة أبنائها ليتحول الشباب إلي فاعل بالمجتمع بعد معاناة عصور سابقة عانت التهميش و الإقصاء.

التنسيقية: مصر بحاجة لكل جهد وطني يستهدف رفعة الوطن

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، والذي يعد إضافة لمسيرة العمل التنموي الشبابي، الذى تحتاجه مصر على الدوام.

وإننا نؤكد أن مصر بجمهوريتها القادمة، ستكون بحاجة دائماً إلى كل جهد وطنى دؤوب، ومخلص يستهدف رفعة الوطن، وتحقيق هدفه في التنمية الشاملة التي رسخها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة الذى يعد بداية لتأسيس مجتمع ناهض، ومتماسك يؤسس لجمهورية جديدة رائدة وفاعلة .

أحمد فتحي: تنسيقية الشباب تساند كل ما يأتي في صف المواطن

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، أننا نتحد لانجاح اي مبادرة جديدة تهدف لدعم المواطن ، مؤكدا أن فكرة انشاء اتحاد شباب الجمهورية، جاءت بعد تمكين الشباب والمرأة، لافتا فضلا عن تمكين الشباب سياسيا والإماكن التنفيذية فى الدولة .

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلي أن اتحاد شباب الجمهورية ضم الشباب من خلال العمل التطوعي، ومنتدي شباب العالم وبرنامج تأهيل الشباب للقيادة ، والبرنامج الرئاسي، مؤكدا ان الاتحاد الهدف منه هو توصيل المبادرات للمواطن المصري، وتوصيل المشروعات التي تقوم بها المبادرات فى كل المجالات ، إضافة إلي نماذج المحاكاة وتوصيلها لشباب الجامعات وتوعية المواطن وحل مشاكله. أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ان التتسيقية تقف فى ظهر اي مبادرة تدعم المواطن المصري،مضيفا: "مبنامش "، فضلا عن تمكين المرأة بنسبة كبيرة لافتا الي دور وزارة التضامن فى المراقبة على ما يتم داخل الدولة وحرصها على توصيل الدعم لكل مواطن ،مشيرا ان الوزارة توجد داخل كل بيت مصر.