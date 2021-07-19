فيديو.. آخر تطورات أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

جدة - نرمين السيد - ويبلغ طول هذه المرحلة 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة ويتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء كالتالى:-

الجزء الأول من المرحلة الثالثة "3A" يمتد بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات مرورًا بشارع 26 يوليو وأسفل نهر النيل وجزيرة الزمالك وتشتمل على 4 محطات نفقية وهـى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".

الجزء الثانى من المرحلة الثالثة "3B" يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج مرورًا بشارع السودان ومكار إمبابة والبوهة والقومية العربية ثم يعبر الطريق الدائرى وصولاً لمحطة روض الفرج وتشمل على 6 محطات "محطة نفقية السودان" و4 محطات علوية "إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائرى"، ومحطة سطحية "المحطة النهائية عند محور روض الفرج".

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة "3C" يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات " 3محطات نفقية التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول"، ومحطة علوية "جامعة القاهرة" ومحطة سطحية "بولاق الدكرور".