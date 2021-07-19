وزير الأوقاف: الأضحية طهرة للمال وصاحبه وإغناء للفقراء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن للأضحية مقاصد سامية، فهى من جهة طهرة للمال وصاحبه، ومن جهة أخرى إغناء للفقراء، وتوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب .





وأضاف جمعة، فى بيان عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقد ضحّى صلى الله عليه وسلم، بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أّمْلَحَيْنِ "صحيح البخارى"، ولما سئل عن الأضاحى قال صلى الله عليه وسلم: "سنَّةُ أبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ، عَلَيْهِ السَّلامُ"، "السنن الكبرى للبيهقى".

واستدل على ذلك بعده أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: "مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَأَظْلاَفِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَـعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا" "سننن الترمذى".

وأكثر الناس إنما يحفظون أو يفهمون أو يقفون عند قول نبينا صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا" "صحيح البخارى"، وينظرون بما يشبه التقديس إلى أقوال بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للفقراء، وثلث للإهداء، وثلث للإنسان وأهله، على أن هذا التقسيم هو عملية تقريبية للتصرف، وكان القصد منه ألا يجور المضحى على نصيب الفقراء، وأن يخصهم على أقل تقدير بالثلث فى أضحيته، فمن زاد زاده الله فضلاً.

ويغفل كثير من الناس عن أن نبينا صلى الله عليه وسلم، لما رأى بالناس فاقة قال لهم: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِى فِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىء، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا العَامَ المَاضِى؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا" "صحيح البخارى".

فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: " كلوا وتصدقوا وادخروا"، وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: "من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفى بيته منه شىء".

على أن الأجر على قدر التوسعة على الفقراء والمحتاجين، فعندما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة رضى الله عنها، حين ذبحوا شاة، فقال لها: "مَا بَقِى مِنْهَا؟، قالت: مَا بَقِى مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها، فقَالَ صلى الله عليه وسلم: بَقِى كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا"، "سنن الترمذى"، فالذى يعطى ويتصدق به هو الذى يدخر للإنسان ويجده، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ" "النحل: 96".

وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم، على التوسعة على الفقراء والمساكين فى أيام العيد، فقال: "أَغْنُوهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ" "سنن الدار قطنى"، أى أعطوهم ووسعوا عليهم ولا تُحوجوا أحدًا منهم إلى السؤال فى هذا اليوم .

وينبغى أن يضع المعطى نفسه موضع الآخذ، ويقدر ماذا كان يتمنى لو كان مكان الآخذ ليفعل معه؟، حيث يقول الحق سبحانه فى كتابه العزيز "وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلاَ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِى حَمِيدٌ" "البقرة: 267"، وليتذكر الإنسان أن الأيام دول، وأن غنى اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غنى الغد، وأن الله عز وجل، قادر على تبديل الأحوال، حيث يقول سبحانه: "وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ" "آل عمران: 140".

وليدرك الإنسان أن النعم تدوم بالشكر وتزول بالجحود والنكران، وكما تتحقق الأضحية بالذبح تتحقق بالصك، فلا شك أنه يعظم من نفع الأضحية، خصوصًا لمن لا يملك آلية لتوزيعها على الوجه الأمثل، مما يجعلهـا تصل عبر منظومة الصكوك إلى مستحقيها الحقيقيين، وهو ما يزيد من نفع الأضحية وثوابهـا فى آن واحد، كما أنه يحقق إيصال الخير إلى مستحقيه بعزة وكرامة وآلية لا تمتهن آدمية الإنسان أو تنال منها.