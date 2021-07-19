تخطت 100 مليون جنيه.. رقم قياسى جديد لصكوك أضاحى الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، بحسب بيان لها، على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "نتيجة للثقة التراكمية المتزايدة فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف حققت مديريات الأوقاف وحدها رقمًا قياسيًّا جديدًا فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، وبلغ إجمالى ما حصلته مديريات الأوقاف حتى تاريخه 101.850.195 جنيها لأول مرة منذ انطلاق المشروع، وما زال التحصيل مستمرًا، وما زالت الفرصة متاحة للمشاركة فى هذا المشروع المتميز حتى ثالث أيام العيد".

ولشراء صك الأضحية يمكن الاتصال على الأرقام التالية "01144463951 – 01202527258 – 01120857330"، أو الدفع من أى فرع من فروع فورى على الرقم الكودى 9449 أو عن طريق الأبلكيشن "تبرعات – وزارة الأوقاف – صك الأضحية".