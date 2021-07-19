أخبار مصرية

تهاني متبادلة من الرئيس السيسي مع رؤساء الدول العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى وسط تمنيات بازدهار جميع أوطاننا حكومة وشعبا

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قام الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء اتصالات هاتفية بعدد من رؤساء بعض الدول العربية لتنهئتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم دوام الاستقرار والسلام.

 

حيث قام الرئيس السيسي بإجراء اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا للعراق الأمن والسلام والاستقرار، ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن الامتنان للسيد الرئيس، معرباً عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

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كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها دوام التقدم والرخاء، من جانبه، أعرب السيد الكاظمي للسيد الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار.

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كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم، من جانبه أعرب الرئيس تبون عن خالص امتنانه للسيد الرئيس ومتمنياً لمصر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.

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وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت، ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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