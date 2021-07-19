/641343/اسعار-فائدة-شهادات-البنك-الزراعي-المصري-شهادة-الحصاد

يسأل عملاء البنك الزراعي المصري عن اسعار فائدة شهادات البنك الزراعي المصري و ذلك على شهادات الادخار التي يقدمها البنك الزراعى المصري شهادات الادخار لأجل 3 و5 سنوات بسعر عائد ثابت يصل 11 % سنويا، في اسعار فائدة شهادات البنك الزراعي المصري .

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