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يبحث عملاء البنك الأهلي المصري عن قرض السيارة من البنك الأهلي المصري وتفاصيله من فائدة وعائد مادي ونسبة تمويل من البنك الأهلي المصري والمدة التي يحتاجها .

دوت الخليج

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري يقدمه لأصحاب المهن الحرة وذلك بأقل سعر فائدة وبنسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة، دون مصاريف استعلام التماني ودون مصاريف فتح حساب قرض السيارة من البنك الأهلي المصري .

تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

قيمة القرض 20000 إلى IOOOOOO جنيه المدة تصل إلى 5 سنوات الفائدة 17.25% نوع الفائدة متناقصة نسبة تمويل تصل إلى IOO% من قيمة السيارة سعر عاند تنافسي دون مصاريف استعلام انتمان دون مصاريف فتج حساب دون ضامن