/641353/الرئيس-السيسي-يهاتف-خادم-الحرمين-الشريفين-بمناسبة-عيد-الأضحي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مكالمة السيسي للملك سلمان بمناسبة يد الأضحي

عيد الاضحي المبارك

ومن جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وامن وسلام.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا للعراق الأمن والسلام والاستقرار، ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن الامتنان للسيد الرئيس، معرباً عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت، ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.