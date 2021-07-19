/641344/داري-عليا-تصرف-غريب-من-طاهر-محمد-طاهر-في-شباك-مباراة-الأهلي-وكايزر-فيديو

أثار طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن قام اللاعب بحركة غير معتادة وظهرت خلال فيديو أنتشر خلال الدقائق الماضية وحصل دوت الخليج على نسخة منه.

«داري عليا» تصرف غريب من طاهر محمد طاهر في شباك مباراة الأهلي وكايزر

ونشر محمد وفائي أخصائي التأهيل في النادي الأهلي فيديو يقوم فيه اللاعب طاهر محمد طاهر فيه بقص جزء من شبكة مرمى ملعب محمد بن خامس بالمغرب، وذلك بعد أن حصد المارد الأحمر دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد.

وقال طاهر محمد طاهر أثناء الفيديو ضاحكا : «داري عليا» ليرد عليه أخصائي التأهيل في المارد الأحمر « أنا بصورك فيديو»، وأثارت اللقطات الجدل بين رواد السوشيال ميديا وتسأل البعض حول أسباب قيام طاهر بهذا الفعل.

يذكر أن رباعى النادى الأهلى الأولمبى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" ، خضعوا لمسحة طبية اليوم فى طوكيو للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام فى معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى استعدادا للأولمبياد.

موعد مباريات المنتخب الأولمبي لكرة القدم

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).

القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو

تنقل قنوات بي إن سبورت جميع منافسات منتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021، ويلتقي المنتخب في أولى مبارياته مع منتخب إسبانيا.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.