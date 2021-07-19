/641349/المصرية-للاتصالات-استمتع-مع-باقة-الالعاب-في-العيد

المصرية للاتصالات استمتع مع باقة الالعاب في العيد باقة الألعاب الإضافية GAME ON متاحه للإشتراك لجميع عملاء WE SPACE حيث أن المصرية للاتصالات استمتع مع باقة الالعاب في العيد تتيح للعملاء خلالها لعب جميع ألعابك المفضله من خلال الـ X-Box و أجهزة الموبايل والتابلت والـ PC بدون الإستهلاك من الباقة الأساسية.

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