/641351/وصول-رباعي-الأهلي-إلي-طوكيو-وتدريبات-قوية-استعدادا-لأسبانيا

جاء اليوم مليئا بالأحداث لبعثة المنتخب الأولمبي خلال تواجدهم في مدينة سابورو التي تستضيف مباريات المجموعة الثالثة التي تستضيف إلى جانب مصر منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في الوقت الذي وصل فيه إلى طوكيو رباعي النادي الأهلي محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، بصحبة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قادمين من المغرب عبر مطار فرانكفورت الألماني وصولا إلى طوكيو بعد المشاركة في نهائي أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينضموا غداً إلى بعثة المنتخب في سابورو بعد الانتهاء اليوم من اجراءات الوصول، فيما بدأ جدول المنتخب الأولمبي اليوم في التاسعة صباحا ( بتوقيت اليابان ) بمحاضرة من جانب المسئولين عن مسابقة كرة القدم من FIFA مع اللاعبين والجهاز الفني عبر تقنية زووم كان مجمل الحديث فيها عن قواعد اللعب النظيف خلال البطولة ثم حديث لمسؤول الحكام عن الحالات التحكيميه فضلا عن قواعد التنظيم في المباراة.

في الوقت نفسه كان هناك اجتماع مع الجهاز الإداري والطبي بمعرفة لجنه من الفيفا تضم منسق المجموعة تم خلاله مراجعة جوازات سفر اللاعبين و توضيح طريقة التغيير التي تضمن لكل فريق تغيير ٥لاعبين خلال أي مباراة علي ثلاث فترات وتزيد إلى ٦في حالات الوقت الإضافي خلال المباريات الإقصائية ( خروج المغلوب ) وكذلك عملية تحليل الكشف عن المنشطات التي ستكون بدون اجراء قرعة كما كان يحدث في السابق بالإضافة إلى الإجابة عن كل تساؤلات الجهازين الإداري والطبي.

استغرقت المحاضره والاجتماعات قرابة الساعتين بعدها انتقل الفريق الي المكان المخصص لاستخراج تصاريح اللاعبين والجهاز الفني ، حصل بعدها الفريق على راحة لمدة ساعة قبل التوجه إلى المران المسائي الذي ركز خلاله شوقي غريب المدير الفني على لقاء الافتتاح أمام اسبانيا يوم الخميس المقبل وتحديد واجبات كل فرد خلال المباراة.

شارك في المران جميع اللاعبين في ظل تنافس شريف بينهم لنيل ثقة الجهاز الفني في الانضمام إلى قائمة المباراة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب على سلامة وجاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء الأول أمام أسبانيا مؤكداً على التزام جميع أفراد البعثة على اتباع الاجراءات الاحترازية خلال تواجدهم سواء في الفندق أو ملعب التدريب.