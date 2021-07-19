/641352/كيف-خاض-المنتخب-الأولمبي-التدريبات-أثناء-الصيام

حرص المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، على إقامة التدريبات الجماعية للاعبي المنتخب، رغم صيامهم ليوم عرفة، وركز شوقي غريب على تحفيظهم بعض الجمل أثناء مران اليوم، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

تفاصيل مران المنتخب الأولمبي أثناء الصيام

خاض لاعبو المنتخب الأولمبي لكرة القدم، مرانهم اليوم الإثنين، ضمن استعدادهم لمقابلة منتخب إسباني، في أ,لى مباريات منتخبنا الوطني في أولمبياد طوكيو، ونزل لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم الجماعية وهم صائمون يوم عرفة.

قام شوقي غريب بتشجيع اللاعبين أثناء المران، وأكد لهم أنهم لا يقلون شيئ عن منتخب إسبانيا، وأن إمكانيتهم تمكنهم من تحقيق المزيد من الإنجازات، وركز غريب على تلقينهم لبعض الجمل أثناء التدريبات.

انضمام رباعي الأهلي لصفوف المنتخب الأولمبي

يتجه رباعي الأهلي اليوم الأحد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للإنضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي المقيم بطوكيو للاستعداد لخوض النسخة الجيدة من دورة الأالعاب الصيفية، والتي تنطلق فعالياته يوم 22 من شهر يوليو الجاري على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس.

ويأتي انضمام رباعي الأهلي إلى صفوف المنتخب الأولمبي بطوكيو، عقب تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد المباريات

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.