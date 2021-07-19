/641355/كارتيرون-يكشف-طريقة-جديدة-قبل-عودة-مباريات-الزمالك-في-الدوري

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لست مجموعات خلال مران اليوم الإثنين. وخاض الفريق تقسيمات سريعة شهدت تألق الثلاثي أيمن حفني وإسلام جابر ويوسف أوباما.

وعلق مصدر داخل الزمالك على تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والذي أكد خلالها أن المارد الأحمر لن يلعب مواجهات الدوري في شهر أغسطس بدون سداسي القلعة الحمراء في المنتخب الأولمبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " نحترم اتحاد الكرة في كافة قرارته ، وهو أعلن جدول بشكل مسبق وعليه الإلتزام به".

الزمالك يرد على تصريحات عبدالحفيظ بعدم خوض منافسات الدوري

وواصل : " نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي ، والزمالك دائما يقف بجوار المنتخبات بما لا يتعارض مع مصلحة الفريق".

على جانب أخر كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق خلال معسكر برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وأكد "الرملاوي" في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون منح الفريق راحة من تدريبات غدا الثلاثاء بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الفريق سيتجمع في مقر النادي يوم الأربعاء القادم في تمام الخامسة مساء للسفر إلى الإسكندرية لبداية المعسكر المغلق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

غياب ثنائي الزمالك عن المران الجماعي .. والفريق يدخل معسكر مغلق يوم الأربعاء

وأشار إلى أن الفريق سيبدأ تدريباته يوم الخميس على ملعب الفندق، ويستمر المعسكر حتى يوم ٢ أغسطس المقبل.

وواصل أن الفريق سيعود للقاهرة للدخول في معسكر جديد لمدة ٢٤ ساعة استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة بالدوري.

حصل الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف “روقا” لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم الإثنين.

وغاب الثنائي عن التدريبات بسبب الإصابة حيث اشتكى “شيكابالا” من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى “روقا” من آلام في وتر صابونة الركبة.

غياب أبو جبل عن التدريبات في الزمالك

غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق اليوم الإثنين.

وحصل “أبو جبل” على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول الدوري برصيد ٦١ نقطة بينما يحل النادي الأهلي في المركز الثاني بجدل ترتيب الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة لكن بفارق نقاط أقل بواقع 4 مواجهات.