البترول تنفي شائعات وجود بنزين مغشوش داخل محطات تموين السيارات

نفت الهيئة المصرية العامة للبترول ما نشر من شائعات علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات.

واكدت هيئة البترول عدم صحة هذه الشائعة حيث يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها وان نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة اكدت انها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة درجة الجودة.

واشارت انه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات انتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر انتاجه واجراء تحاليل للعينات قبل التسليم للشركات بحضور مسئولي شركات التسويق وهو يؤكد صلاحية ودرجة اوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق، مؤكدة ان الجهات الرقابية المختصة تقوم بمتابعة جودة المنتج ومنع اي تلاعب.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات وفي حالة وجود اي شكوي من اي محطة سرعة الابلاغ عن هذه المحطة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حالة ثبوت قيامها بالغش