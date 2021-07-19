الرئيس السيسى وملك البحرين يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بالملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم وبادل عاهل البحرين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها علي البلدين والأمتين العربية والإسلامية بكل خير وسلام. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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