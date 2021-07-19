/641346/رمته-في-الحمام--النيابة-تستكمل-التحقيقات-في-العثور-على-جثة-رضيع-في-عيادة-طبيبة-نساء-وتوليد-بالبدرشين

تستكمل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات، اليوم الإثنين، في واقعة العثور على جثة طفل رضيع داخل حمام عيادة طبيبة نساء وتوليد بمنطقة البدرشين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتم القبض على المتهمة، بعدما رصدتها كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها بمسرح الواقعة لتفريغها.

سحب عينة DNA

كما قررت النيابة بسحب عينة من جثة الطفل، وعينة من المتهمة، وذلك لمضاهاة الـ DNA، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

كاميرات المراقبة رصدت والدة الطفل

تم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة ، وبمراجعتها تبين أن سيدة أربعينية دخلت الي العيادة وظلت بها أقل من ساعة ثم غادرت مرة أخرى

حيث رصدت كاميرات المراقبة السيدة والدة الطفل بدخولها حمام العيادة، وتغيبت لوقت قليل ثم فرت هاربة، ولم تقم بالكشف.

كتم أنفاس الطفل.. تركته جثة هامدة

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن السيدة حضرت إلي العيادة ودخلت الحمام وقامت بوضع جنينها، ثم قررت التخلص من الجنين عن طريق كتم أنفاسه داخل الحمام، وما أن تأكدت أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، غادرت العيادة تاركة الطفل جثة هامدة داخل الحمام.

حملت سفاحا

كشفت التحقيقات أن المتهمة تخلصت من طفلها حديث الولادة داخل حمام طبيب نساء وتوليد بمركز دهشور بالبدرشين، لانها حملت سفاحًا نتيجة علاقة غير شرعية من أحد الأشخاص.

وبسؤال الطبيبة تبين انها ليست احدى مريضاتها، وانها رأتها للمرة الأولى من خلال الكاميرات.

مواجهة المتهمة بما رصدته الكاميرات

وبمواجهة المتهمة بما رصدته الكاميرات وتحريات الأجهزة الأمنية اعترفت بارتكاب الجريمة..وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها أرملة كانت على علاقة غير مشروعة بشاب عشريني قريب زوجها المتوفى، وأنها حملت منه طفلا وعندما فشلت في التخلص منه، نشبت بينهما خلافات وتركها الشاب طالبا منها التخلص من الطفل بأي شكل، فقررت وضعه وكتم أنفاسه حتى الموت داخل حمام العيادة.

شاب يصغرها بـ 15عاما

وشرحت التحريات أن السيدة في العقد الرابع من عمرها أرملة وعلى علاقة بشاب يصغرها بأكثر من 15 عاما، وأنها حملت منه طفل سفاحا، فقررت التخلص منه في عيادة الطبيبة.

تعود التفاصيل عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل حمام عيادة طبيب في البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات، وأتضح أن ربة منزل أقامت علاقة غير شرعية مع شاب وحملت منه سفاجا، وفور وضع الطفل قررت التخلص منه، وتركت جثته داخل حمام العيادة وفرت هاربة، ونجح ضباط المباحث في القبض على المتهمة .

وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.