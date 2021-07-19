البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى

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دوت الخليج يرصد تفاصيل تهنئة البابا تواضروس لرئيس الشيوخ بمناسبة عيد الاضحي

عيد الاضحي المبارك

وجاء نص البرقية كالتالي: "السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في رعاية الله وحفظه. ويذكر انه بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ في برقيته: «يطيب لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم بزعامتكم الأمن والسلام» . و اضاف: «مجلس الشيوخ ينتهز هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يبرزها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمنا وعزيزاً في وطنه».

و تابع :«داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم»