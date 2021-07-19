/641361/الداخلية-تكشف-حقيقة-فيديو-التعدي-على-مسن-في-الهرم

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» يتضمن تضرر شخص عجوز من نجله، مدعياً تعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته وصدور حكم قضائي نهائي ضده، ومؤخراً احتجزه بغرفة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل فيديو على التواصل الإجتماعي «فيسبوك»

تحديد شخصية المعنيين بمقطع الفيديو

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد شخصية المعنيين بمقطع الفيديو، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة المذكورين، وتم التقابل مع الشاكي، وأتضح عدم احتجازه، وبسؤاله قرر تضرره من ابنه لتعديه عليه بالضرب وإساءة معاملته، وأن المشكو في حقه حصل ضده على حكم قضائي في قضية، وعارض في الحكم الصادر ضده لجلسة 4/9/2021 .

وباستدعاء المشكو في حقه، قرر بوجود مشاكل بينه وبين والده بعد وفاة والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول إندلاع حريق بأحد مباني مطبعة «الأموال» التابعة للبنك المركزي المصري والكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

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ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وفرض الانضباط خلال فترة العيد.