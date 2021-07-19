/641362/الجهاز-الفني-لنادي-الزمالك-يوجه-رسالة-لجماهير-القلعة-البيضاء-تفاصيل

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام يوم 3 اغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجهة الجهاز الفني بنادي الزمالك رسالة لجماهير القلعة البيضاء، وذلك بمناسبة عيد الاضحي المبارك”.

وقال الفرنسي باتريس كارتيرون:” اتمني لكم جميعاً لحظات رائعة في الأيام القادمة”.

وتابع:”عيد سعيد للجميع ولعائلتكم وأطفالكم”.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الإثنين.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات يوم السبت الماضي على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نقل مران الفريق اليوم الإثنين إلى الصالة المغطاة بالنادي بدلا من ملعب نادي الترسانة.

وجاء قرار كارتيرون بنقل المران من ملعب الترسانة إلى صالة النادي، بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة

موعد مباراة الزمالك

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

يستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق اليوم الإثنين، وحصل الحارس على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم الإثنين، وأدى عبدالله جمعة بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم.