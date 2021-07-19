/641364/مستقبل-وطن-بوراق-الحضر-يقوم-بتوزيع-كميات-من-اللحوم-بمناسبة-عيد-الأضحى

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة

قامت الوحدة الحزبية بوراق الحضر برئاسة محمد مختار سعيد التابعة لأمانة قسم الوراق برئاسة سيد طه وبالتعاون مع أمانة التنظيم بالوحدة الحزبية برئاسة محمد مجدي إسماعيل أمين التنظيم وأمين العضوية حسام شهاب الدين بتوزيع كميات من اللحوم (كندوز) على الأسر الأكثر احتياجا المتعففين في منازلهم لإدخال السرور عليهم ابتهاجاً بحلول عيد الأضحى المبارك وصرح " سيد طه " أمين الحزب بالوراق : يعمل شباب الحزب دائماً على تخفيف العبئ عن كاهل المواطن وأكد "محمد مختار " أمين الوحدة الحزبية بوراق الحضر : إدخال البهجة والسرور على الجميع في العيد هدف راقي نسعى إليه جميعاً وأضاف " محمد مجدي " أمين التنظيم : ستجدوا شباب الوحدة الحزبية حاضراً مع كل فئات المجتمع وفي كل المناسبات ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

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