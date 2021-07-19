صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد المؤسسة العقابية بالمرج

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، زيارة تفقدية للمؤسسة العقابية فى منطقة المرج بمحافظة القاهرة، حيث تفقدت الوزيرة العنابر الخاصة بالأطفال الأحداث واطمأنت على إجراءات رعايتهم.





وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى إجراءات الحماية المدنية بالعنابر واطمأنت على تطبيق كافة إجراءات الحماية المدنية. وهنأت الوزيرة الأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقدمت لهم عددًا من الهدايا بمناسبة العيد، كما تبادلت أطراف الحديث مع عدد منهم واستمعت لطلباتهم ووعدت بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم. وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعى زيارة تفقدية، لدار جمعية السيدة نفيسة للأيتام فتيات بمنطقة حلوان، حيث تفقدت الغرف الخاصة بالفتيات وغرف الألعاب الرياضية والكمبيوتر وغرفة العلاج الطبيعى وتعرفت على الإجراءات المتبعة لرعاية الفتيات. والتقت نيفين القباج بعدد من فتيات الدار وهنأتهن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقدمت لهن الهدايا بمناسبة العيد، كما شهدت عرضا فنيا لهن واطلعت على بعض مواهب فتيات الدار، حيث أشادت بهذه المواهب ووعدت بدعمهن لتطويرها. كما تفقدت القسم الخاص برعاية المسنات والخدمات المقدمة لهن بالدار واطمأنت عليهن وعلى إجراءات رعايتهن.

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