غدا.. 64 رحلة جوية لمصر للطيران لنقل 5.604 ركاب

جدة - نرمين السيد - تسير مصر للطيران، غدا الثلاثاء 20 يوليو، أول ايام عيد الاضحى المبارك، 64 رحلة جوية بمعدل 44 رحلة دولية إلى كل من دبى، ندجامينا، لاجوس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، أبوظبى، برلين، موسكو، فيينا، امستردام، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، إربيل و18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، ورحلتين شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 5.604 ركاب.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار. كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج. واكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، قد أعلن إنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج. و انه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.

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