أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتمنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، وقد بادله الفريق أول عبدالفتاح البرهان التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤى بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يهنىء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.