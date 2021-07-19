الرئيس السيسى و"البرهان" يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك

أجرى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار. وبادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان التهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار. وشهد الاتصال كذلك تبادل الرؤي بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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