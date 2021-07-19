/641365/هربان-من-الحر-انتشال-جثة-شاب-تعرض-للغرق-بنهر-النيل-بالبدرشين

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غرق شاب هارب من درجة الحرارة

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في إحدى قرى البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا تعرض للغرق خلال السباحة بنهر النيل هاربًا من درجة الحرارة، وتم انتشال جثته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات .

الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.