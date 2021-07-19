/641367/توقف-تصوير-فيلم-الفارس-لعمرو-يوسف-لهذا-السبب

بدء المخرج محمد سامى منذ أسابيع قليلة لتحضيرات فيلمه الجديد «الفارس» وذلك بعد التعاقد مع عمرو يوسف على بطولة الفيلم، وزينة لتقديم دور البطولة النسائية، فضلا عن باقية النجوم.

دوت الخليج يكشف سبب توقف التحضيرات لفيلم الفارس

ولكن كشفت المصادر عن توقف تصوير فيلم «الفارس» الذي يتعاون به محمد سامي مع السبكي لأجل غير مسمى، اذ أن العمل يحتاج لتحضيرات كثيرة وميزانية ضخمة كونه عمل تاريخى، تدور أحداثه في العصور الوسطى.

فيلم «الفارس» من بطولة زينة وعمرو يوسف، وكان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان احمد السقا، حيث إنه كان المشروع السينمائي الأول الذي سيجمع بين احمد السقا ومحمد سامي، وكان سوف ينتجه إبراهيم اسحاق صاحب شركة " الريماس" بميزانية تتجاوز الخمسين مليون جنيه، ولكم المشروع تأجل أكثر من مرة، حتي اعتذر عنه السقا بعد أزمة مسلسل نسل الأغراب، ليرشح محمد سامي الفنان عمرو يوسف لبطولة الفيلم خاصة وهو من سيناريو وحوار محمد سامي.

محمد سامي يستكمل تصوير العميل صفر

وانتهى المخرج محمد سامي من تصوير أسبوع في فيلم العميل صفر قبل توقفه، ليعود مرة أخرى لاستكمال تصويره بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، والفيلم من بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، محمد علاء، بيومي فؤاد، لبلبة، دارين حداد، ليلى عز العرب، والعديد من ضيوف الشرف منهم مي عمر، وهو من تأليف وائل عبدالله.

عمرو يوسف يخرج من السباق الرمضاني 2021 بسبب الملك

لم تكن هذه المرة الأولى لتوقف أحد أعمال عمرو يوسف بعد البدء في تصويره اذ أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف تصوير مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف والمقرر فيه تجسيد شخصية الملك أحمس، وعرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد موجة من الانتقادات اللاذعة والسخرية التى تعرض لها المسلسل بعد عرض البرومو فقط، ورفض ملابس وتمثيل الفنانين والاتهام بتشويه التاريخ بهذا العمل الدرامي، دون انتظار عرض الحلقات في شهر رمضان.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل والحلقات التي تم تصويرها، ومراجعة السيناريو كاملًا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان المقبل، حيث لابد من مراجعة كافة الانتقادات من قبل اللجنة قبل عرضه في شهر رمضان ووضعه ضمن الأعمال التاريخية.