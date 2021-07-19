/641370/بيان-سوداني-عاجل-بعد-انتهاء-أثيوبيا-من-الملء-الثاني-لسد-النهضة

أكدت وزارة الري والموارد المائية في السودان ، موقفها الثابت برفض الإجراءات الأحادية الجانب من الجارة إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر.

التفاوض من أجل الوصول لحلول

وأكدت وزارة الري والموارد المائية في السودان أن البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض حول سد النهضة، بنية حسنة، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافط على مصالح كل الاطراف ويخاطب مخاوفها، وخاصة التشغيل الآمن لسد الروصيرص. وشدد السودان على إيمانه بأن الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو حول سد النهضة، ضروري جدا وممكن ومتاح، إذا توفرت الارادة السياسية.

وتابع البيان: "نطمئن مواطنينا بأن الجهات المسؤلة قد عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الاجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الأحادي الجانب للعام الثاني على التوالي بكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة وتعنت بالغ تكبده مواطنونا في عجز امدادات الكهرباء وإمدادات مياه الشرب". وقالت الوزارة: "لو لا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل فى خزاني الروصيرص وجبل اولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء".