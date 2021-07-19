عاجل- الرئيس الفلسطينى يهنئ السيسى بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الإثنين، من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.





وأكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أعرب عن امتنانه للرئيس الفلسطينى على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على الشعب الفلسطينى بالتقدم والرخاء.

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