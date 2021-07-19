الرئيس السيسى يهنىء أمير منطقة تبوك بعيد الاضحى المبارك

أجرى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات، من جانبه أعرب الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود عن خالص امتنانه للسيد الرئيس معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

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