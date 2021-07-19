رسمياً.. هداية ملاك وأبو القاسم يحملان علم مصر فى أولمبياد طوكيو

قرر المهندس هشام حطب رئيس البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اختيار الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دي جانيرو 2016، وعلاء أبو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2016 لحمل علم مصر في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية.

جاء ذلك بعد مشاورات أجراها حطب مع قيادات اللجنة والبعثة على مدار الساعات الماضية ، بعد استعراض قائمة المشاركين والوقوف على بعض المعايير الخاصة بحملة الأعلام.

وأكد المهندس هشام حطب أن قيادة البعثة رأت إرسال العديد من الرسائل الخاصة من خلال اختيار الثنائي وأهمها تحفيز جميع اللاعبين واللاعبات على الاداء والسعي وراء الإنجاز ، وبالتالي الفوز بالتكريم المناسب ومنه حمل علم البلد والسير في مقدمة البعثة المصرية ، ومن هنا جاء اختيار بطل وبطلة من ميادين الدورات الأولمبية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن حمل العلم في الدورات الأولمبية مسئولية كبيرة وكان لزاما علينا التأكيد على أن بعثتنا تضم أبطالا وبطلات صالوا وجالوا في الدورات الأولمبية وصاروا أجدر لقيادة ومصاحبة باقي اللاعبين واللاعبات نحو تكرار الإنجازات في طوكيو .