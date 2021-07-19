محافظ شمال سيناء: بدء تحرك سيارات نقل المصلين لأداء صلاة العيد 4 صباحا

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه تيسيرا على المواطنين ، ونظرا لتوقيت صلاة العيد فى الساعة الخامسة و19 دقيقة صباح غد ،فقد تم التنسيق على بدء تحركات المواطنين والسيارات على الطرق المختلفة ( غدا ) اعتبارا من الساعة الرابعة صباجا .. على أن يتم الالتزام بتوقيتات فتح وغلق المساجد طبقا للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف.

وأكد محافظ شمال سيناء على التنسيق مع الجهات المعنية والموافقة على بدء تحركات المواطنين والسيارات على مستوى المحافظة ( غدا ) اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا ، وذلك حتى يتمكن المواطنون من آداء صلاة عيد الأضحى المبارك .

وأعلن المحافظ عن تهنئته لأهالى وأبناء المحافظة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك ، وعن تقدمه باسم القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك .

وتمنى محافظ شمال سيناء تحقيق التقدم والرقي والازدهار لمصرنا الغالية فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتظل مصر بصفة عامة ( وسيناء بصفة خاصة ) آمنة ومستقرة بفضل القيادة الرشيدة للرئيس وبفضل جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية .

و أعلن الدكتور ابراهيم جمعة ابراهيم، مدير عام الأوقاف بشمال سيناء أنه سيتم فتح المساجد الكبرى التى كانت تقام بها صلاة الجمعة وعددها 600 مسجدا لآداء صلاة العيد بها بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصليات الشخصية وفقا للضوابط المحددة من وزارة الأوقاف .وأشار إلى عدم السماح بإقامة صلاة العيد فى الساحات أو الأماكن الفضاء ، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق وألا تزيد الخطبة على 10 دقائق .