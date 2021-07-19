أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا مع الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.
من جانبه، أعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود عن خالص امتنانه للرئيس، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى مع أمير منطقة تبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.