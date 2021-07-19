الرئيس الفلسطينى يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.
من جانبه، أعرب الرئيس عن امتنانه للرئيس الفلسطيني على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على الشعب الفلسطيني بالتقدم والرخاء.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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