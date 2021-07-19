طرح البرومو الرسمي لفيلم «الإنس والنمس» قبل عيد الأضحى..«فيديو»

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دوت الخليج يستعرض البرومو الدعائي للأنس والنمس

نشر كريم حسن الفيديو الترويجي لفيلم «الإنس والنمس» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها: “"التريلر الرسمى لفيلم الأنس والنمس4- 8 بجميع دور العرض إن شاء الله يعجبكم".

وكشف الإعلاني الدعائي لفيلم «الإنس والنمس» أن محمد هنيدي يلعب دور بشري فيه، ويفاجئ برؤية منة شلبي أمامه، والذي يكتشف فيما بعد بالأحداث أنها ليست بشرية، كما أن العمل يحتوي على العديد من المواقف الكوميدية بين جميع أبطاله.

وظهرت منة شلبي بأكثر من إطلالة الأولى بشعر قصير باللون الأحمر الغامق، ثم في إطلالة ثانية بشعر أصفر طويل، كما ظهر الفنان شريف دسوقي في أحد المشاهد، وكان قد صور الفيلم قبل عملية بتر ساقه، كما ظهر الفنان صلاح عبد الله في لقطة في نهاية الإعلان.

قصة فيلم الإنس والنمس

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

دور أبطال عمل فيلم النمس والانس

تكون الفنانة منة شلبي أحد العفاريت التي يقع في حبها هنيدي ويواجه الكثير من الصعوبات لكى يصل إليها ويحاول عمرو عبد الجليل أن يكون في مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل في صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب، بينما سليمان عيد فيظهر في دور عفريت يتحول إلى حداية، خلال الأحداث ويرغب بطل العمل بتلونه الدائم في إطار كوميدي بينه وبين هنيدي، كما يجسد شريف دسوقي دور والد هنيدي ولديه معمل، وعارفة عبد الرسول والدته في الفيلم.