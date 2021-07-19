أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء. و أعرب الملك عبدالله عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بعاهل الأردن للتهنئة بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.