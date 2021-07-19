خزائن الأهلي تنتعش بحوالي 2.5 مليون دولار عقب عيد الأضحى.. تفاصيلط

/641377/خزائن-الأهلي-تنتعش-بحوالي-25-مليون-دولار-عقب-عيد-الأضحى-تفاصيلط

بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراء اتصالات مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمطالبة بتجهيز جائزة دوري أبطال إفريقيا والتي تبلغ 2.5 مليون دولار طبقا للأئحة التي تنص على حصول البطل على مليوني ونصف دولار بينما يحصد الوصيف مليون ونصف دولار.

وعلم دوت الخليج أن الاتحاد الإفريقي قرر إرسال المكافأة الخاصة للنادي الأهلي بعد حصوله على دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار نظير تتويجه بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز عقب فوز المارد الأحمر على الفريق الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد.

على جانب أخر أستقر بيتسو موسيماني على تشكيل النادي الأهلي بدون اللاعبين الدوليين والذي يرتبطوا بتجمع دولي مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إنطلاقها يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمواجهة أسباني. وينوي بيتسو موسيماني إعادة محمد هاني لمركز الظهير الأيمن من جديد بدلا من أكرم توفيق ، فيما يأخذ على لطفي مركز حراسة المرمى من أنياب الشناوي على أن يكون التشكيل المتوقع للمواجهات المقبلة كالتالي :

تشكيل الأهلي المتوقع البنك بالدوري

حراسة المرمى: على لطفي. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول – محمد هاني . خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – جونيور أجاي - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن بوادر أزمة تلوح في الأفق خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلن قرار مفاجئ بشأن أجندة فريقه في بطولة الدوري وربطها بمصير المنتخب الأوليمبي. وقال سيد عبدالحفيظ : " سنلعب 3 مباريات ضد البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان أيام 22 و25 و29 يوليو ثم وادي دجلة في 2 أغسطس وهي أول مباراة في شهر أغسطس". وأضاف :" لدينا ثقة كاملة في كل لاعبينا، لكن إذا تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني، لن نلعب مباريات في أغسطس بدون لاعبينا الستة الدوليين". الأمر الذي أظهر إمكانية ظهور أزمة جديدة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة حول مواعيد مباريات القلعة الحمراء في حال تأهل الفراعنة للأدوار التالية من طوكيو 2020.