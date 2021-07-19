بتوجيهات من الرئيس.. أكثر من 160 طنًا من المساعدات الإغاثية العاجلة لفلسطين

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وتسلم الهلال الأحمر الفلسطينى، معونة دعم الإغاثة من الهلال الأحمر المصرى اليوم، وذلك لسد النقص الحاد فى المستلزمات للمصابين والجرحى والمتضررين، حيث قدرت المعونة بأكثر من 160 طنا من المساعدات وتم نقلها بأسطول مكون من أكثر 20 سيارة نقل ثقيل من المخازن الاستراتيجية بمحافظة الإسماعيلية مرافقا معها وفد من إدارة الإغاثة ومتطوعى الهلال الأحمر المصرى ايمانا منهم بالدور الإنسانى فى مساعدة ومساندة الأكثر احتياجا خاصا فى أوقات الأزمات.
وأكد الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، استمرار متابعة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لعملية التنفيذ والتحميل والشحن والتى استغرقت أكثر من 48 ساعة متواصلة للتجهيز والاعداد، وذلك فى سباق مع الوقت للوصول فى الموعد المحدد وهو ما تم بالفعل فى زمن يعد قياسيًا لعملية التجهيز لمعونة بهذا الحجم.
وأضاف الدكتور رامى الناظر، أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة لتيسير وتسهيل عملية الشحن من الإسماعيلية إلى معبر رفح البرى، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى لاستلام المساعدات من المعبر والعبور بها إلى داخل الأراضى الفلسطينية.
والجدير بالذكر أن أكثر من 500 متطوع من متطوعى الهلال الأحمر المصرى، شاركوا فى المهمة مساندة منهم للأشقاء فى دولة فلسطين.
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