بسبب «خروف».. راندا البحيري تتعرض للهجوم

شن متابعي الفنانة راندا البحيري حملة هجوم شرسة عليها بسبب صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك لخروف من المقرر أن تضحى به في عيد الأضحى المجيد.

دوت الخليج يرصد هجوم جمهور راند البحيري عليها

نشرت رند البحيري صورة لخروف عبر موقع فيسبوك وعلقت عليها: “أمور بس مضطرة أضحي بيه، كل سنة وانتو طيبين”، الأمر الذي أثار غضب الجمهور من الفنانة اذ أن البعض اعتبره رياء لا يصح في هذه الأيام المفترجة، والبعض الأخر وجد أنها يجب أن تقدم أضحية أكبر من ذلك لتتوافق مع نقوذها.

فكتبت أحدهم معلقة: “بصي انا بحب تمثيلك جدا وبحبك جدا بس مع احترامي ليكي ده اسمو رياء دي حاجه بينك وبين ربنا فاامش لازم نلعن اننا لنطلع حاجه لله وسبحان الله كل السوشيال يصور الضحيه وينزلها ربنا يلطف بينا ويرحمنا برحمته احنا في ايام مفترجة”.

راندا البحيري ترد على هجوم متابعيها: أنا قرفت منكم

ردت البحيري على تعليقات الجمهور المسيئة لها قائلة: “نزلت بوست فيه صورة خروف اشتريته الكومنتات: اللي زيك علي قلبه فلوس اد كده المفروض تشتري عجول للغلابه..لو كنت نزلت بوست فيه صورة عجول، الكومنتات كانت هتبقي: بتتمنظري علي الغلابه بفلوسك علشان معاكي تجيبي عجول منك لله”.

وتابعت البحيري: “منكم انتوا لله، أنا قرفت، وبجد كل ما بقول مش هشاركهم كل حاجه برجع و اقول لا فيه محترمين عايزنني أكون موجودة، بس بجد كسر الخاطر بقي طبيعي و عادي و حاجه اخر قله ذوق”.

راندا البحيري تهاجم حلا شيحة

وشنت الفنانة راند البحيري مؤخرا هجوما حادا على الفنانة حلا شيحا بعد مهاجمتها للفنان تامر حسني بسبب طرحه كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلمهما «مش أنا» ووصفت حلا الفنان تامر حسني بعد احترامه لإعتقادات الأخرين.

كتبت راندا البحير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مطالبة بإحالة حلا شيحة للتحقيق بسبب تطاولها على تامر حسني، فقالت : “هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".

وتابعت راندا: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".