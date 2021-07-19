برلمانية: مشروع "تطوير الريف المصرى".. أعظيم "عيدية" للمصريين من الرئيس  السيسى

/641378/برلمانية-مشروع-تطوير-الريف-المصرى-اعظيم-عيدية-للمصريين-من-الرييس -السيسى

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت النائبة أمل سلامة، أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس السيسى بحضور مختلف فئات الشعب المصرى، تمثل أعظم "عيدية" للمصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فهى أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، والذى يستهدف تحسين حياة أكثر من 58% من المواطنين الذين يعيشون فى 4548 قرية وأكثر من 30 ألف تابع فى محافظات الدلتا والصعيد.

وأضافت أن الرئيس السيسى حريص منذ توليه المسئولية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، فى الريف والحضر، من خلال الاهتمام ببناء الإنسان، وتطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بإقامة مشروعات تنموية عملاقة، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لجميع القرى وتوابعها فى العزب والكفور والنجوع.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن المشروع القومى لتنمية وتطوير قرى الريف المصرى لا يوجد له مثيل فى دول العالم، فهو مشروع متفرد، ويمثل إنجاز غير مسبوق للدولة المصرية، التى رصدت 700 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات متكاملة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والزراعة، والتى تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتغيير حياة الريف المصرى بالكامل.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على أن يتواكب تنفيذ هذا المشروع التنموى العملاق مع الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجديدة، القائمة على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمواطنة، للتأكيد على أن حياة كريمة للمواطنين هى الحق الأول من حقوق الإنسان، حيث يتواكب المشروع التنموى مع مشروعات عملاقة على كل شبر من أرض مصر، أبرزها المشروع القومى للطرق، واستصلاح 2.5 مليون فدان، وإنشاء 30 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، وإنشاء آلاف المدارس وعشرات الجامعات الأهلية والخاصة، والتنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر، حتى أصبحت من الدول الأعلى نموا رغم تحديات جائحة كورونا.