حزب الأغلبية:كل عام وعائلة (مستقبل وطن) سندًا ودعمًا لوطننا العزيز وقائدنا المخلص

/641384/حزب-الأغلبيةكل-عام-وعائلة-مستقبل-وطن-سندا-ودعما-لوطننا-العزيز-وقائدنا-المخلص

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بخالص التهاني وأسمى التبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب للمصري العظيم ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية بكل الخير والبركة.

وتضمنت التهنئة أيضا:" كل عام وعائلة (مستقبل وطن) في ربوع مصر بخيرٍ ورفعةٍ وسلام، وسندًا ودعمًا لوطننا العزيز، وقائدنا المخلص الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي. عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات

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