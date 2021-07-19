/641385/انتصار-السيسي-تهنيء-الشعب-المصري-بمناسبة-حلول-عيد-الأضحى-المبارك

هنات السيدة انتصار السيسي الشعب المصري والامة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تهنئة الشعب المصري بحلول عيد الأضحى جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية فيس بوك حيث قالت:” أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة، من تسامح وإخاء ومودة، وأدعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.كل عام وأنتم بخير”.

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